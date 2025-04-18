В WTA уверены, что выиграют судебное дело против украинской теннисистки

В WTA уверены, что выиграют судебное дело против Леси Цуренко.

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«WTA четко дала понять: все спортсмены равны, и наши турниры открыты для всех, независимо от национальности. Как и другие теннисные организации, мы считаем, что теннисисты не должны отвечать за действия своих стран. Нам искренне жаль Лесю Цуренко и других украинских спортсменок из-за их серьезных проблем, но мы разочарованы, что она решила подать в суд, чтобы привлечь нас к ответственности за ее страдания. Мы всегда действовали правильно, четко следуя правилам, и уверены, что выиграем это судебное разбирательство», – говорится в сообщении WTA, которое приводит The Athletic.

Напомним, в 2023-м Цуренко отказалась играть против Арины Соболенко в Индиан-Уэллс. После этого она заявила, что снялась из-за панической атаки, а также сообщила, что перед этим «была шокирована» разговором со Стивом Саймоном, который на тот момент был главой женского тура. Они обсуждали присутствие в туре игроков из России и Беларуси, и, по ее словам, тогда Саймон «высказал уверенность в том, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду» и подчеркнул, что «фэйр-плэй и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот».