Хачанов вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Российский теннисист 27-я ракетка мира Карен Хачанов одолел испанского теннисиста 30-го номера рейтинга Алехандро Давидовича-Фокину в 1/4 финала турнира АТР-500 в Барселоне (Испания). Счёт — 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Хачанову удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 11, выполнить пять подач навылет. В то же время он допустил одну двойную ошибку. Давидович-Фокина также допустил одну двойную ошибку, выполнил четыре подач навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

В полуфинале соревнований Карен Хачанов сыграет с сильнейшим в матче Каспер Рууд — Хольгер Руне, который состоится также 18 апреля.