Александрова не сумела выйти в финал теннисного турнира в Штутгарте

Россиянка Екатерина Александрова уступила представительнице Латвии Елене Остапенко в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в германском Штутгарте.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Остапенко, выступающей на турнире без номера посева. Александрова также выступала без номера посева на турнире. В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и итальянкой Жасмин Паолини.

Александровой 30 лет, она находится на 22-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021 году в составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Остапенко 27 лет, она является 24-й ракеткой мира. На ее счету восемь побед на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2017 году.

Турнир в Штутгарте проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 500. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2006), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012-2014).