Соболенко высказалась об ошибке судьи в 1/4 финала Штутгарта

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала спорную ситуацию в во время четвертьфинального матча на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) против Элисе Мертенс из Бельгии.

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В первом сете встречи Соболенко не согласилась с решением судьи по поводу попадания мяча в корт. Белоруска даже сфотографировала отметку.