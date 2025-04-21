Стала известна сетка «Мастерса» в Мадриде, где сыграют Медведев, Рублёв, Джокович и другие

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Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания), который состоится с 23 апреля по 4 мая. На нём сыграют российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и другие. Все сеяные игроки пропускают первый круг.

Стала известна сетка «Мастерса» в Мадриде, где сыграют Медведев и Рублев
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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее интересными матчами первого круга турнира в Мадриде:

  • Алекс Михельсен (США) — Александр Бублик (Казахстан);
  • Роман Сафиуллин (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

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Теннис
Роман Сафиуллин
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Андрей Рублев
Новак Джокович