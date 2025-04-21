Российская теннисистка не сумела попасть на крупный турнир в Испании

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, уступив в 1/2 финала квалификации итальянке Лукреции Стефанини.

Встреча, которая продолжалась 1 час 51 минуту, завершилась с результатом 5:7, 4:6.

На счету 20-летней Андреевой ни одного эйса, две двойных ошибки и шесть реализованных брейк-поинтов из восьми. В активе Стефанини ноль подач навылет, три двойных ошибки и восемь реализованных брейк-поинтов из 14.

За выход в основную сетку итальянка сыграет с 17-летней Теодорой Костович из Сербии, которая неожиданно обыграла румынку Елену Габриэлу Рузе.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.