Надаль о церемонии на «Ролан Гаррос»: «Я не очень люблю трибьюты, но если и делать что-то подобное, то именно там»
Рафаэль Надаль рассказал о церемонии, которая пройдет на «Ролан Гаррос».
Ранее организаторы турнира объявили, что в день его старта проведут церемонию, посвященную испанцу.
«Знаю, что 25-го [мая] будет особенный вечер. Уверен, это будет захватывающе. Я не очень люблю трибьюты, но «Ролан Гаррос», очевидно, самое важное место в моей карьере. Так что, если и делать что-то подобное, то именно там – или, по крайней мере, стоит отдать приоритет именно этому месту. Все изначально планировалось именно так. Я рад тому, как все складывается», – сказал Надаль.