Блинкова стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Мадриде

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла Панну Удварди из Венгрии в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Блинкова, вышедшая в основную сетку через квалификацию, победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Во втором круге «тысячника» Блинкова сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

WTA 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд — более 8,9 млн долларов

Первый круг

Анна Блинкова (Россия, Q) — Панна Удварди (Венгрия, Q) — 6:4, 6:2