Блинкова вышла в основную сетку на турнире WTA-1000 в Мадриде

76-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно преодолела квалификацию турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финальном раунде квалификации Блинкова одолела испанку Кейтлин Кеведо (267-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (9:7).

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Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Блинкова выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Кеведо ни одного эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Соперница Анны Блинковой в основной сетке турнира Мадрида определится по окончании всех матчей квалификации.