Бывшая третья ракетка мира сделала прогнозы на турнир в Мадриде

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова сделала прогнозы на престижный грунтовый турнир в Мадриде (Испания).

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— Защитит ли Рублёв титул?

— Маловероятно, что это ему удастся.

— До какой стадии дойдёт Джокович?

— Боюсь, что дальше своего первого круга он не пройдёт.

— Кто дальше всех пройдёт из россиян?

— Хороший вопрос. Допустим, Карен Хачанов.

— Какой финал будет у мужчин?

— Зверев — Алькарас.

— Кто станет королевой Мадрида в этом году?

— Арина Соболенко, — сказала Петрова в видеоролике «Больше!».

Действующими чемпионами турнира в Мадриде являются российский теннисист Андрей Рублёв и представительница Польши Ига Швёнтек.