Дрейпер поделился впечатлениями от тренировок с дисквалифицированным Синнером

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о том, что после раннего вылета с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) он провёл несколько тренировочных дней с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в данный момент отбывает дисквалификацию из-за положительного допинг-теста. С 13 апреля Синнеру разрешено тренироваться на любых кортах, в том числе, где проходят турниры ATP.

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