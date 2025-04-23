Павлюченкова проиграла в первом круге «тысячника» в Мадриде

47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в одиночном разряде. В первом круге она неожиданно проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счётом 4:6, 5:7.

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Севастова не выступала на турнирах WTA с марта 2024 года. Она попала в сетку Мадрида по защищённому рейтингу.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Павлюченкова выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. На счету Севастовой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «тысячника» в Мадриде Анастасия Севастова сыграет с соотечественницей Еленой Остапенко.