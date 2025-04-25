Джокович закатил жуткую истерику в Мадриде

Серб грубо ругался на тренировке с Энди Марреем и не ждёт от себя успешного выступления на испанском «Мастерсе».

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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович готовится к выступлению на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде, где в субботу во втором круге встретится с 44-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди.

Джокович сыграет в столице Испании впервые с 2022 года. Новак трижды становился чемпионом в Мадриде (2011, 2016, 2019) и хочет сделать это ещё раз, чтобы наконец-то завоевать юбилейный 100-й титул на уровне ATP за карьеру. Проблема в том, что состояние Джоковича перед грунтовым «Мастерсом» вызывает нешуточное беспокойство.

На последней тренировке Джокович очень грубо выругался по-сербски, когда рядом стоял его тренер Энди Маррей.

«К чёрту этот спорт, к чёрту теннис, к чёрту это всё», — прокричал Новак.

Все люди иногда склонны к нервным срывам, но Джокович ругался в момент, когда его тренировку с Марреем снимала телекамера. Он не мог не понимать, что видео попадёт в Сеть и выставит его не в лучшем свете. Обычно Новак на публике подобного себе не позволяет.

Общий настрой Джоковича на «Мастерс» в Мадриде тоже нельзя назвать боевым. У Новака нет никаких ожиданий от грунтовой части сезона, в том числе от следующего турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». А в столице Испании серб вообще будто сам заведомо ждёт раннего вылета, как было на недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло, когда он в первом же матче уступил чилийцу Алехандро Табило.

«Я всё ещё ищу свою игру. Ничего большого не жду от «Ролан Гаррос», тем более не жду больших результатов в Мадриде. Просто надеюсь использовать этот турнир для того, чтобы набрать форму. Обычно в Мадриде, когда я приезжал, показывал хороший уровень. Помогают обстановка здесь, поддержка, атмосфера. В этот раз я тоже попытаюсь, надеюсь приблизиться, нащупать тот уровень игры, которого я хочу, но не могу ждать от себя многого или быть уверенным, что пройду далеко», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом турнира.

Главной целью Джоковича в сезоне-2024 была победа на Олимпиаде в Париже. Новак её успешно выполнил, пожертвовав при этом остальными турнирами. В прошлом году он не взял ни одного «Шлема», «Мастерса» и даже более низкоранговых соревнований.

Казалось, Новак в 2025 году снова сосредоточится на мэйджорах и крупных турнирах ATP. Но на любимом Australian Open он остановился в полуфинале, снявшись из-за травмы после проигранного первого сета в поединке с Александром Зверевым. После этого Новак проигрывал Маттео Берреттини и Ботику ван де Зандсхулпу в первых же матчах на «пятисотнике» в Дохе и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе соответственно.

Джокович наконец-то успешно сыграл на «Мастерсе» в Майами. Он дошёл до финала, где, казалось, просто обязан был взять юбилейный 100-й титул ATP. Уж слишком долго длилась засуха Новака без трофеев, если вынести за скобки Олимпиаду, а именно полтора года – с момента победы на US Open – 2023. Но Новак сенсационно отдал решающий матч в Майами 19-летнему чеху Якубу Меншику — 6:7, 6:7.

Отчасти Джоковичу помешали проблемы с глазом, однако в плане психологии серб тогда тоже не впечатлял. Первая ракетка России Мирра Андреева в том же Майами вместе с Дианой Шнайдер взяла титул в парном разряде. Андреева и Шнайдер играли свой финал первым запуском перед матчем Джоковича. Мирра в Мадриде рассказала, что легендарный серб очень хотел, чтобы они ушли с корта побыстрее. Из-за этого россиянки не смогли полноценно насладиться церемонией награждения и в спешке произносили чемпионскую речь.

«На всех турнирах, которые я видела, всем давали сказать какую-нибудь, пусть даже маленькую, речь. У нас в Майами был инцидент: весь день лил дождь, мы должны были играть в 12, а начали в итоге в семь или восемь вечера. И нам после матча сказали, мол, давайте побыстрее чуть-чуть, потому что Новак Джокович злится уже, что не может на корт зайти, в конце концов. Поэтому мы там быстренько сказали и ушли», — сказала Андреева в эфире BB Tennis.

Подобное поведение Джоковича несколько удивляет. Профессиональный теннисист должен быть готов к тому, что его матч начнётся гораздо позже изначально названного времени, если он выходит на корт не первым запуском. Особенно это касается великих чемпионов уровня Джоковича.

Возможно, именно излишняя нервозность помешала Новаку взять вожделенный 100-й титул в Майами. Кажется, он переживает эмоциональное выгорание. С таким настроем серб вряд ли завоюет его и на «Мастерсе» в Мадриде, если кардинально не изменит психологию в самое ближайшее время.