Вероника Кудерметова обыграла сестру Полину в первом круге турнира в Мадриде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над сестрой Полиной в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Вероники.
В следующем раунде Вероника Кудерметова сыграет против Паулы Бадосы из Испании.
WTA 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд — более 8,9 млн долларов
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2