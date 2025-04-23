Вероника Кудерметова обыграла сестру Полину в первом круге турнира в Мадриде

Матч ТВ

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над сестрой Полиной в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Вероника Кудерметова обыграла сестру Полину в первом круге турнира в Мадриде
© РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Вероники.

В следующем раунде Вероника Кудерметова сыграет против Паулы Бадосы из Испании.

WTA 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд — более 8,9 млн долларов

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2

Теннис
Полина Кудерметова
Вероника Кудерметова