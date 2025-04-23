Теннисистка Потапова вышла во второй круг турнира в Мадриде

Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над Эшлин Крюгер из США в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

В следующем раунде Потапова сыграет с восьмой ракеткой турнира китаянкой Чжэн Цинвень.

WTA 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд — более 8,9 млн долларов

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Эшлин Крюгер (США) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:2

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