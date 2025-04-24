Мирра Андреева одержала победу на старте турнира WTA-1000 в Мадриде

На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) завершился матч второго круга, в котором российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (6:3, 6:4), занимающую 58-ю строчку рейтинга WTA.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Россиянка три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. Её соперница сделала одн эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге турнира в Мадриде Андреева-младшая сыграет с польской теннисисткой Магдаленой Френх, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA.