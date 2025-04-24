Швентек ответила, почему чувствует себя уверенной на грунте

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о своих преимуществах в игре на грунтовом покрытии.

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«Приятно, что эти первые дни в Мадриде я просто тренируюсь. Мне это нравится, особенно на грунте, потому что теннис для меня наиболее логичен именно там. Тут можно быть более креативным в плане тактики и всего остального, так что мне это действительно нравится. Да, я думаю, что когда я чувствую, что могу использовать это на игровом корте, то, конечно, чувствую себя более расслабленной. Я просто знаю своё оружие, знаю, что у меня всегда есть план «Б» в защите, что иногда невозможно, например, на быстрых хард-кортах. Так что я просто пользуюсь этим, и это, безусловно, придаёт мне уверенности», — передаёт слова Швёнтек корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

На стартовавшем «тысячнике» в Мадриде Швёнтек начнёт турнир со второго круга. В 1/32 финала она сыграет с 72-й ракеткой мира филиппинкой Александрой Эалой, которая недавно обыграла польку в 1/4 финала турнира в Майами (США). Польская теннисистка является действующей чемпионкой соревнований в столице Испании.