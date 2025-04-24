17-летняя теннисистка научила тренера-испанку ругаться по-русски

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о работе с испанским тренером Кончитой Мартинес. Об этом сообщает «Чемпионат».

© соцсети

17-летняя спортсменка отметила, что они учат друг друга родным языкам.

«К сожалению, я учу ее не очень хорошим словам. Она знает много интересных слов, начала уже ругаться на русском», — заявила Андреева.

Ранее теннисистка рассказала о готовности выиграть турнир Большого шлема.

«Самое главное, как я себя проявлю на корте и в важных матчах», — заявила Андреева.

Мартинес работает с Андреевой с апреля прошлого года. Ранее среди подопечных испанки были соотечественница Гарбинье Мугуруса и чешская теннисистка Каролина Плишкова.