Медведев вышел в третий круг «Мастерса» Мадрида

Российский теннисист 10-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» Мадрида после снятия сербского спортсмена Ласло Джере. Их встреча должна была состояться сегодня, 25 апреля. Об этом сообщил журналист Марио Боккарди в социальных сетях.

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Ранее 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на слова Даниила Медведева о том, что он был бы рад видеть его в качестве своего тренера за любой гонорар. Он поблагодарил россиянина за эти слова.

Сегодня в Мадриде свой матч также проведёт восьмая ракетка мира Андрей Рублёв. Он встретится с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Встреча начнётся не ранее 21:00 по московскому времени.