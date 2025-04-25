Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев обыграл 55-ю ракетку мира испанца Роберта Баутиста-Агута во втором круге грунтового «Мастерса» в Мадриде. Счёт — 6:2, 6:2.

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Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Зверев реализовал четыре брейк-пойнта из девяти, выполнил девять подач навылет, а также допустил одну двойную ошибку. Баутиста-Агут допустил одну двойную ошибку и выполнил одну подачу навылет.

В следующем круге соревнований немецкий теннисист Александр Зверев сразится с сильнейшим в матче между португальцем Нуну Боржешем и его соперником из Испании Алехандро Давидович-Фокиной.