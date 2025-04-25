Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после снятия Гаэля Монфиса

Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв без борьбы вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде. Его соперник из Франции 42-й номер рейтинга Гаэль Монфис снялся за несколько часов до начала встречи.

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В третьем круге «Мастерса» Рублёв сразится с казахстанским теннисистом 75-й ракеткой мира Александром Бубликом. Ранее он переиграл австралийского спортсмена 26-го номера мирового рейтинга Алексея Попырина в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Напомним, Андрей Рублев является действующим чемпионом турнира в Мадриде. Соревнования серии «Мастерс» в Мадриде проходят с 23 апреля по 4 мая.