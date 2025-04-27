Даниил Медведев по итогам "Мастерса" в Мадриде вновь станет первой ракеткой России

Даниил Медведев по итогам турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Мадриде обойдет Андрея Рублева в мировом рейтинге и вновь станет первой ракеткой России.

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В случае поражения в следующем матче на турнире в Мадриде у Медведева останется 3 140 очков. Рублев, который ранее в третьем круге соревнования проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6), не сумел защитить чемпионский титул "Мастерса". По итогам турнира в его активе будет 2 580 очков, что не позволит ему сохранить место в топ-10 мирового рейтинга. Он покинет десятку сильнейших теннисистов мира впервые с сентября 2022 года.

Ранее ТАСС сообщал, что Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Мадриде после снятия с матча серба Ласло Джере. Следующую игру в столице Испании россиянин проведет против аргентинца Хуана-Мануэля Черундоло.

Турнир в Мадриде относится к категории "Мастерс" - престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование проводится на грунтовом покрытии и завершится 4 мая.