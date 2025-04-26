Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира в Мадриде

Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Райли Опелку в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 24-м номером. В третьем круге россиянин сыграет с победителем встречи между бразильцем Жоао Фонсекой и американцем Томми Полом.

Хачанову 28 лет, он занимает 25-е место в мировом рейтинге. В активе россиянина 7 титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Опелке 27 лет, он располагается на 103-й строчке в рейтинге ATP. На счету спортсмена 4 победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open в 2021 году.

Соревнование в Мадриде относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублев.