Соболенко обошла Мирру Андрееву по впечатляющему показателю на турнирах WTA-1000

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в единоличные лидеры по количеству побед с 2024 года на турнирах WTA-1000 в матчах, в которых проиграла первый сет. Сегодня, 27 апреля, Соболенко обыграла бельгийку Элисе Мертенс со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

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Соболенко одержала восьмую победу с 2024 на «тысячнике», когда по ходу матча уступила первую партию. Она обошла по этому показателю 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву, которая в этот временной промежуток одержала семь таких побед.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Швейцария) — Питон Стирнс (США).