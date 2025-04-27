Даниил Медведев вышел в четвертый круг "Мастерса" в Мадриде

Россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Хуана-Мануэля Черундоло в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Медведева, имеющего на турнире 9-й номер посева. Черундоло отобрался на турнир через квалификацию. В матче четвертого круга россиянин сыграет с представителем США Брэндоном Накашимой (31-й номер посева).

Ранее ТАСС сообщал, что Медведев по итогам "Мастерса" в Мадриде вновь станет первой ракеткой России. Андрей Рублев, который ранее в третьем круге соревнования проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6), не сумел защитить чемпионский титул "Мастерса", из-за чего покинет топ-10 мирового рейтинга и потеряет звание первой ракетки России.

Медведеву 29 лет, он занимает 10-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Черундоло 24 года, он является 126-й ракеткой мира. На его счету одна победа на турнирах под эгидой АТР. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США (2023).

Соревнование в Мадриде относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем соревнования является Рублев.