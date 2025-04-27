Якуб Меншик обыграл Бена Шелтона в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде. В матче третьего круга он обыграл американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Матч продлился 1 час 7 минут. Шелтон за это время сделал пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. Меншик подал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Меншик сыграет с Александром Бубликом из Казахстана. Действующим чемпионом турнира в Мадриде является россиянин Андрей Рублёв. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдёт с 23 апреля по 4 мая.