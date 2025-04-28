Дисквалифицированный Синнер запустил фонд для поддержки детей в спорте

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер запустил свой фонд Jannik Sinner Foundation, нацеленный на помощь детям, занимающимся спортом.

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«Наша миссия — поддерживать детское образование и облегчать доступ к спорту — путём поддержки спортивных организаций, школьных проектов и общественных инициатив. При этом мы стремимся внести вклад в образование детей, их личностный рост и будущий успех. Потому что когда движение становится привычкой, процветание становится второй натурой», — говорится на сайте фонда.

Сейчас Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме, который стартует 7 мая.