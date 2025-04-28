Дисквалифицированный Янник Синнер запустил фонд для поддержки детей в спорте

Чемпионат.com

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер запустил свой фонд Jannik Sinner Foundation, нацеленный на помощь детям, занимающимся спортом.

Дисквалифицированный Синнер запустил фонд для поддержки детей в спорте
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«Наша миссия — поддерживать детское образование и облегчать доступ к спорту — путём поддержки спортивных организаций, школьных проектов и общественных инициатив. При этом мы стремимся внести вклад в образование детей, их личностный рост и будущий успех. Потому что когда движение становится привычкой, процветание становится второй натурой», — говорится на сайте фонда.

Сейчас Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме, который стартует 7 мая.

Теннис
Янник Синнер