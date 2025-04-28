Рууд рассказал о боязни приема неизвестных лекарств

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о том, как он предостерегает себя от контакта с лекарствами во время болезни.

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«Нужно быть очень осторожным с тем, что вы принимаете. Иногда, между турнирами или на самом турнире, можно заболеть. Поэтому, я всегда привожу свои лекарства из Норвегии. И я никогда ничего не покупаю в местных магазинах, потому что это большой риск. Вы не знаете, что может быть внутри этого препарата, что в нём содержится или он может быть чем-то загрязнён», – приводит слова Рууда Tennis World Italia.

На проходящем с 23 апреля по 4 мая турнире серии «Мастерс» в Мадриде, Рууд вышел в четвёртый круг турнира, где сыграет против американца Тейлора Фрица. Встреча запланирована на 29 апреля.