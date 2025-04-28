Мирра Андреева прокомментировала отключение света на теннисном турнире в Мадриде

Отключение света на теннисном турнире в Мадриде стало первым в карьере первой ракетки России Мирры Андреевой. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее ТАСС сообщал, что теннисные матчи в Мадриде прервали из-за массового отключения электроэнергии в Испании.

"Это мой первый блэкаут, - сказала Андреева. - На самом деле это очень волнительно, потому что я никогда не испытывала ничего подобного. Я очень рада, что они поставили меня в первый слот, так что я завершила свою встречу вовремя. Я бы не хотела проводить целую ночь здесь и спать в тренажерном зале, но мы посмотрим, что скажут организаторы". "Все пользуются телефонами с фонариками, но это весело, потому что все общаются, разговаривают. Атмосфера становится более дружелюбной", - добавила теннисистка.

В понедельник удалось завершить лишь два матча турнира. В одном из них Андреева обыграла украинку Юлию Стародубцеву (6:1, 6:4) и вышла в четвертьфинал турнира. В понедельник свои игры должны были провести россиянки Диана Шнайдер, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова. В третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) должен был сыграть Карен Хачанов.

Соревнования в Испании относятся к третьей по престижности категории, более значимыми соревнованиями считаются только турниры Большого шлема и Итоговые турниры ATP и WTA. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии и должны завершиться 4 мая. Действующими победителями являются россиянин Андрей Рублев и представительница Польши Ига Свёнтек, которая за выход в четвертьфинал нынешнего розыгрыша должна сыграть против Шнайдер.