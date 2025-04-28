Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о сообщении, которое получила после поражения, когда ей было 14 лет.

«Помню один комментарий, мне тогда было 14. Я проиграла в первом круге турнира с тремя матчболами. Поскольку тогда у меня не было опыта, я пошла в соцсети читать сообщения, которые мне прислали. Помню одно до сих пор, помню, как была напугана… Парень написал, что я не буду играть в теннис, пишет, чтобы я оглядывалась, потому что он меня найдёт и порежет руки. Я начала сильно плакать, началась своего рода паническая атака… Тогда я боялась выходить из комнаты, думала, что он будет ходить за мной. Теперь, конечно, я больше не читаю сообщения. Я достаточно умна, чтобы не пользоваться телефоном пару дней после того, как проиграла», — сказала Андреева в подкасте Tennis Insider Club.