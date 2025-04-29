Теннисист Хачанов не сумел выйти в четвертый круг турнира в Мадриде

МАДРИД, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов уступил американцу Томми Полу в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу Пола, посеянного на турнире под 11-м номером. У Хачанова был 24-й номер посева. В четвертом круге Пол сыграет с победителем матча между британцем Джеком Дрейпером (5) и итальянцем Маттео Берреттини (30).

Игра Хачанова и Пола должна была пройти 28 апреля, однако была перенесена из-за масштабного отключения электроэнергии на территории Испании.

Хачанову 28 лет, он занимает 25-е место в мировом рейтинге. В активе россиянина 7 титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Полу 27 лет, в рейтинге ATP он занимает 12-ю позицию, на счету американца четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2023 году.

Соревнование в Мадриде относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублев.