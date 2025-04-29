Шнайдер прокомментировала поражение от Швентек

Диана Шнайдер поделилась эмоциями после поражения от Иги Швентек.

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Россиянка, которая за два предыдущих матча отдала всего три гейма, проиграла 0:6, 7:6(3), 4:6.

– Сначала казалось, что все совсем плохо, потом – что вот-вот будет чудо. Вам тоже?

– Я точно понимала, что первый сет будет очень тяжелым, что могу и проиграть. Мы с Игой даже не тренировались никогда, никогда не играли. Понятно, что можно смотреть ее матчи, но выходишь играть – и все совсем другое. Тем более ей на грунте нравится, удобно, я впервые на этом центральном корте, нервы.

Аккуратничала, давала ей играть активно, а во втором сете прибилась к ее ударам: стала понимать, в какой момент она сыграет мне под лево, в какой – под право. Картинка собралась, и я начала ее разводить, входить в корт, что-то придумывать.

У меня была задача после 0:6 вытянуть этот второй сет. Показать ей: я здесь, я в тебя сейчас вцеплюсь, ничего не отдам. Конечно, была безумно рада выиграть второй сет, а то могла и 0:6, 0:6 пролететь, и 0:6, 2:6.

В третьем сказалось уже то, что Ига очень много таких матчей провела, очень много их вытащила. Знает, в какой момент как сыграть лучше. А у меня еще бывает такое: ай, сейчас как рискну! А то если не рискну, она мне забьет. Либо белое, либо черное, не всегда могу найти эту середину золотую, чтобы играть правильно в ключевые моменты. У нее этот опыт есть, я только его набираюсь.

В целом довольна, как сыграла. Расстроена, что не получилось выиграть, но все-таки два с половиной часа друг друга погоняли хорошо.

– Стало страшновато: Диана Шнайдер выиграла 6:0, 6:0, а теперь как сама получит 0:6, 0:6. Такое комбо пугало?

– Когда проиграла 0:6, думаю: капец, сама баранки повесила, а теперь мне. Но когда выигрываешь хоть один гейм, уже чуть отпускает, ты такой: фух, нормально. Хотя мысли, что проиграю 0:6, 0:6, не было. Все-таки не настолько меня зажало.

– Но было же ощущение, что можно прямо тут сейчас можно и обыграть Игу? Даже после 0:6.

– Кажется, я не до конца поверила, что смогу ее обыграть. И это одна из ключевых деталей, которая мне помешала. Были же и брейк-поинты, когда могла отыграться в третьем сете. Но да, не до конца поверила. Хотя сыграть с Игой три сета на ее любимом грунте в первый раз – уже здорово.

– Кстати, Мирра первый матч с Игой тоже в плотной борьбе и трех сетах проиграла, а потом два раза ее победила.

– Конечно, этот матч важен и для следующего. Она уже будет выходить иначе, с мыслью: так, тут мы настраиваемся на 100 процентов. Но и я – с пониманием, какие удары ей нравятся, какие нет. В первом матче составляем картинку, пазл, а дальше только добавляем, – цитирует Швентек корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.