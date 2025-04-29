Шнайдер прокомментировала поражение от Швентек

Шнайдер о поражении от Швентек: «Когда проиграла 0:6, думаю: капец, сама баранки повесила, а теперь мне. Но когда выигрываешь хоть один гейм, уже чуть отпускает»
Диана Шнайдер поделилась эмоциями после поражения от Иги Швентек.
Россиянка, которая за два предыдущих матча отдала всего три гейма, проиграла 0:6, 7:6(3), 4:6.
– Сначала казалось, что все совсем плохо, потом – что вот-вот будет чудо. Вам тоже?
– Я точно понимала, что первый сет будет очень тяжелым, что могу и проиграть. Мы с Игой даже не тренировались никогда, никогда не играли. Понятно, что можно смотреть ее матчи, но выходишь играть – и все совсем другое. Тем более ей на грунте нравится, удобно, я впервые на этом центральном корте, нервы.
Аккуратничала, давала ей играть активно, а во втором сете прибилась к ее ударам: стала понимать, в какой момент она сыграет мне под лево, в какой – под право. Картинка собралась, и я начала ее разводить, входить в корт, что-то придумывать.
У меня была задача после 0:6 вытянуть этот второй сет. Показать ей: я здесь, я в тебя сейчас вцеплюсь, ничего не отдам. Конечно, была безумно рада выиграть второй сет, а то могла и 0:6, 0:6 пролететь, и 0:6, 2:6.
В третьем сказалось уже то, что Ига очень много таких матчей провела, очень много их вытащила. Знает, в какой момент как сыграть лучше. А у меня еще бывает такое: ай, сейчас как рискну! А то если не рискну, она мне забьет. Либо белое, либо черное, не всегда могу найти эту середину золотую, чтобы играть правильно в ключевые моменты. У нее этот опыт есть, я только его набираюсь.
В целом довольна, как сыграла. Расстроена, что не получилось выиграть, но все-таки два с половиной часа друг друга погоняли хорошо.
– Стало страшновато: Диана Шнайдер выиграла 6:0, 6:0, а теперь как сама получит 0:6, 0:6. Такое комбо пугало?
– Когда проиграла 0:6, думаю: капец, сама баранки повесила, а теперь мне. Но когда выигрываешь хоть один гейм, уже чуть отпускает, ты такой: фух, нормально. Хотя мысли, что проиграю 0:6, 0:6, не было. Все-таки не настолько меня зажало.
– Но было же ощущение, что можно прямо тут сейчас можно и обыграть Игу? Даже после 0:6.
– Кажется, я не до конца поверила, что смогу ее обыграть. И это одна из ключевых деталей, которая мне помешала. Были же и брейк-поинты, когда могла отыграться в третьем сете. Но да, не до конца поверила. Хотя сыграть с Игой три сета на ее любимом грунте в первый раз – уже здорово.
– Кстати, Мирра первый матч с Игой тоже в плотной борьбе и трех сетах проиграла, а потом два раза ее победила.
– Конечно, этот матч важен и для следующего. Она уже будет выходить иначе, с мыслью: так, тут мы настраиваемся на 100 процентов. Но и я – с пониманием, какие удары ей нравятся, какие нет. В первом матче составляем картинку, пазл, а дальше только добавляем, – цитирует Швентек корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.