Российский теннисист высказался о своей дисквалификации за срыв на судью

Святослав Гулин прокомментировал дисквалификацию с «Фьючерса» в Сабаделе. Он высказался о срыве на судью и последствиях произошедшего в интервью Спортсу’’.

Напомним, при счете 3:0 в решающем сете на брейк-пойнте Гулина после удара россиянина его соперник Алехо Санчес-Килес посчитал, что мяч ушел в аут, судья спустился с вышки, посмотрел отметку и отдал очко испанцу.

Гулин в итоге все-таки выиграл гейм, а затем дважды показал жест у паха и крикнул судье: «Ты – отсоси мне, #####».

– У тебя есть объяснение, почему сорвался уже после гейма, а не сразу?

– Тупо эмоции. Все накопилось. Долгий матч.

– С тобой часто такое происходит?

– Да, довольно часто. Я не могу контролировать эмоции, но стараюсь их сдерживать.

– Есть инструменты, как с ними борешься?

– Только дыхание. Два вдоха, два выдоха – быстрые. Как йога.

– Соперник требовал дисквалификации, что думаешь по этому поводу?

– Это вообще непонятно. Он не мог достойно проиграть. Я не знаю, почему он требовал – хотя это дело судьи.

– После матча ты сопернику и судье руку пожал?

– Нет. Я ушел.

И после матча, к сожалению, взял судью за горло и кричал на него.

– За это дополнительные санкции будут?

– Не знаю, ждем сейчас. Надеюсь, что не будет. Я бы извинился сейчас.

– Возможности поговорить с этим судьей пока не было?

– Я уехал, да. Был на эмоциях и уехал.

– Сейчас понимаешь, что это был перебор?

– Да, полностью согласен. Перебор.

– В моменте ты вообще не думал, что все это может так дорого обойтись?

– Нет, просто перекрыло, в глаза все потемнело. Эмоции захлестнули.

– В телеграме написали, что из-за штрафа (2000 евро – Спортс’’) есть угроза карьере. Это реально так?

– Если мне дадут бан, то, возможно, закончу.

– Вероятность бана прямо реальная?

– Сейчас ждем вердикт.

Мне еще нужно все осмыслить. Нужно 3-4 дня, чтобы понять, что со мной происходит.

– Есть понимание, когда примут решение, каким будет процесс?

– Скорее всего, по окончании турнира. Мне напишут имейл, и я буду знать точно.

Если будет бан, я точно его буду оспаривать.

– В жизни у тебя такие эмоции часто бывают?

– Нет, только на корте. В жизни я очень спокойный человек.

Но на корте очень хочется выиграть – и в этот момент тяжело думать, тяжело совладать с эмоциями.

Вот я и не сдержался. Сейчас каюсь.