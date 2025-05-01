Медведев не смог выйти в полуфинал "Мастерса" в Мадриде

Россиянин Даниил Медведев проиграл норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Рууда, выступающего на турнире под 14-м номером посева. Медведев был посеян под 9-м номером. В полуфинале турнира Рууд сыграет с победителем встречи между аргентинцем Франсиско Черундоло (20-й номер посева) и чехом Якубом Меншиком (22).

Ранее ТАСС сообщал, что Медведев вернет звание первой ракетки России по итогам турнира в Мадриде. На момент начала соревнования лучшим российским теннисистом в мировом рейтинге был Андрей Рублев. Однако он не смог защитить титул в столице Испании, проиграв в третьем круге представителю Казахстана Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6). По окончании "Мастерса" в Мадриде Рублев не только лишится звания лидера отечественного тенниса, но и впервые с 2022 года покинет десятку сильнейших теннисистов мира.

Медведеву 29 лет, он занимает 10-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Рууду 26 лет, он располагается на 15-й строчке в рейтинге ATP. На его счету 12 титулов под эгидой организации. Норвежец трижды доходил до финалов турниров Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2022, 2023) и Открытом чемпионате США (2022).

Соревнование в Мадриде относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Турнир в Мадриде завершится 4 мая, его призовой фонд составил более $8 млн. Из россиян, кроме Рублева, на нем побеждал Марат Сафин (2004).