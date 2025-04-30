Швентек выделила единственный плюс от поражения в сете с «баранкой»

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши прокомментировала проигранный под ноль первый сет американке Мэдисон Киз (0:6, 6:3, 6:2) в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

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— Вы повесили много «баранок» за последние несколько лет. Каково это – оказаться по другую сторону?

— Ну… не очень. Хотя бы это быстро. Это единственное, что радует. Но находиться на корте, когда тебе повесили «баранку», — странное чувство, — сказала Швёнтек в послематчевом интервью.

Соперницей Швёнтек во встрече за выход в финал турнира в Мадриде станет победительница четвертьфинального матча между седьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и Кори Гауфф из США, занимающей четвёртую строчку в рейтинге WTA.

Напомним, Швёнтек является действующей чемпионкой «тысячника» в столице Испании.