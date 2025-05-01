Корентен Муте заявил, что Павел Котов угрожал его жизни во время матча на «Челленджере»

Французский теннисист Корентен Муте заявил, что россиянин Павел Котов угрожал ему убийством во время их игры на «Челленджере» в Экс-ан-Прованс (Франция). Об этом спортсмен рассказал в социальных сетях, но затем удалил пост.

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Публикацию успел заметить аккаунт Avantage Tennis.

«В следующий раз, когда ты выйдешь к сетке, я тебя убью… Однажды кто-нибудь тебя убьёт», — процитировал слова Котова француз в социальных сетях.

Затем Корентен Муте отреагировал на публикацию Avantage Tennis, добавив, что у него «будут проблемы со сном».

Матч 1/16 финала турнира в Экс-ан-Провансе был прерван из-за темноты. Счёт в игре по сетам к тому моменту был равным. Россиянин отдал первый сет со счётом 5:7, но взял следующий — 6:3. В решающем третьем сете оба теннисиста забрали одинаковое количество геймов — 5:5.