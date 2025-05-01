Стали известны все полуфиналисты «Мастерса» в Мадриде

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти одержал победу над канадцем Габриэлем Дьялло в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде и стал последним полуфиналистом.

Соперники провели на корте 1 час 29 минут, Музетти обыграл соперника в двух сетах — 6:4, 6:3.

В полуфинале Музетти встретится с британцем Джеком Дрэйпером. В другом полуфинале сыграют аргентинец Франсиско Черундоло и норвежец Каспер Рууд, который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева.

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Четвертьфиналы

Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Габриэль Дьялло (Канада) — 6:4, 6:3

Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Якуб Меншик (Чехия, 22) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:0, 6:4