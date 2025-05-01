Элина Свитолина проиграла сет впервые за 12 матчей

Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина впервые за 12 матчей проиграла сет.

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В полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде Свитолина уступила в первом сете лидеру мирового рейтинга из Беларуси Арине Соболенко — 3:6.

Ранее Свитолина выиграла 11 матчей подряд без потери сета, повторив достижение американки Серены Уильямс, установленное в 2013 году.

Победитель матча между Свитолиной и Соболенко в матче за титул «тысячника» сыграет с американкой Кори Гауфф. Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.