Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после «Мастерса» в Мадриде

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга по итогам грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Из первой десятки его вытеснит 15-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд, который вышел в финал текущих соревнований.

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В матче 1/2 финала турнира в Мадриде Рууд обыграл 21-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу норвежского теннисиста. После этой победы Рууд гарантировал себе возвращение в топ-10 рейтинга ATP.

В финале «Мастерса» в Мадриде Рууд сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия). Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.