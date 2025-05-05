Медведев опередил Рублева в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России

Россиянин Даниил Медведев потерял одну строчку в обновленном рейтинге ATP, но стал первой ракеткой России. Медведев опустился с 11‑го на десятое место. Андрей Рублев потерял девять строчек и теперь располагается на 17‑м месте.

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В первой тройке не произошло никаких изменений. На первом месте находится итальянец Янник Синнер, вторым идет немец Александр Зверев, тройку замыкает испанец Карлос Алькарас. Карен Хачанов поднялся на одну строчку — теперь он 24‑й. Роман Сафиуллин переместился с 73‑го места на 77‑е.