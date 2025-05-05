Янчук предсказал будущее теннисистки Шнайдер

Россиянка Диана Шнайдер обладает огромным потенциалом, поэтому она скоро войдет в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее ТАСС сообщал, что Шнайдер занимает 11-е место в обновленном рейтинге WTA. На прошлой неделе россиянка уступила 2-й ракетке мира польке Иге Свёнтек в 4-м круге турнира в Мадриде.

"Шнайдер является одной из наших самых перспективных теннисисток. Она уже многого добилась в паре с Миррой Андреевой, здорово играет одиночные матчи, навязывает борьбу ведущим игрокам мира. У нее огромный потенциал, я думаю, что она уже скоро будет в первой пятерке мирового рейтинга. Она левша, против нее неудобно играть, у нее очень резкие удары", - сказал Янчук.

Шнайдер 21 год, на ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде и два в парном. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате США (2024), а в парном разряде она доходила до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (2025). В 2024 году вместе с Андреевой она стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже.