Рахимова не вышла в основную сетку «тысячника» в Риме

85-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале квалификации она потерпела поражение от 18-летней канадки Виктории Мбоко (156-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 1:6, 1:6.

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Матч продолжался 2 часа 8 минут. За это время Рахимова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Мбоко шесть эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Соперница Виктории Мбоко в основной сетке станет известна по окончании всех квалификационных матчей.