Путинцева уступила Кристиан во втором круге турнира в Риме

29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме румынке Жаклин Кристиан (74-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 5:7.

Девушки провели на корте 2 часа 7 минут. За время игры Кристиан сделала три подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из 11. Путинцева сделала один эйс и допустила одну двойную ошибку. Она смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти за игру.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Риме Кристиан сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дианой Шнайдер и американкой Кэролайн Доулхайд.