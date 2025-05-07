Теннисистка Касаткина рассказала об австралийском паспорте

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая сменила спортивное гражданство на австралийское, в новом проекте First & Red призналась, что пока не получила паспорт Австралии.

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«Нет, у меня пока нет австралийского паспорта, только виза для временного проживания. Чтобы получить паспорт, мне нужно пройти какой-то путь, как и всем, кто хочет получить паспорт: нужно какое-то время там прожить, сдать тест на гражданство. Это то, что я собираюсь сделать, это лишь вопрос времени», — заявила она.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.