Российская теннисистка не отдала ни одного гейма в матче на турнире в Италии

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме, во втором раунде разгромив американку Кэролайн Доулхайд.

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Встреча, которая продолжалась 51 минуту, завершилась со счетом 6:0, 6:0. За это время Шнайдер выполнила один эйс, допустила две двойных ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из семи. В активе Доулхайд одна подача навылет, три двойных ошибки и один нереализованный брейк-поинт.

Следующей соперницей Шнайдер станет Жаклин Кристиан из Румынии, которая обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.

26 апреля на турнире в Мадриде 21-летняя россиянка также победила со счетом 6:0, 6:0 — тогда соперницей была Анастасия Севастова из Латвии.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.