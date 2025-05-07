Кудерметова проиграла 88-й ракетке мира на старте турнира в Риме

57-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова неудачно выступила в одиночном разряде грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

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В матче первого круга Кудерметова-младшая со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 2:6 уступила 88-й ракетке мира из Румынии Елене-Габриэле Русе (Q).

Встреча Кудерметовой с Русе продлилась 2 часа и 50 минут. В её рамках Полина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, 14 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Русе в Риме станет 35-я ракетка мира из США Даниэль Коллинз.