Касаткина о смене гражданства: я это сделала, чтобы жить спокойно и счастливо

Теннисистка Дарья Касаткина в интервью First & Red заявила, что ей пришлось сменить спортивное гражданство с российского на австралийское.

«Да, жизнь так сложилась, что мне пришлось сделать такой выбор. В моей ситуации, мне нужно было что-то придумывать, мне нужно было что-то думать, чтобы жить спокойно и счастливо. Так, как я хочу жить», — сказала Касаткина.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.