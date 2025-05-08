Кудерметова рассказала, успела ли адаптироваться к турниру в Риме

50-я ракетка мира 28-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась по поводу плотного графика соревнований. Спортсменка 3 мая играла в финале парного разряда турнира в Мадриде, а на следующий день отправилась в Рим.

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— Получается, что в Мадриде вы были до самого последнего дня, играли финал парного разряда в воскресенье. Когда вы сюда прилетели, успели ли тут адаптироваться?

— Прилетела в понедельник, потренировалась уже два раза. Тяжело, конечно. Тут условия совсем другие, хоть и мячи одинаковые, но полёт совершенно разный, скорости другие, корты другие, и всё так специфично, поэтому времени на адаптацию нужно побольше. Хотелось бы побольше, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

7 мая в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме Вероника Кудерметова переиграла в двух сетах 148-ю ракетку мира итальянку Лукрецию Стефанини (7:5, 6:2). Во втором круге Кудерметова-старшая встретится с 17-й в мировом рейтинге Амандой Анисимовой (США), посеянной на турнире под 15-м номером.