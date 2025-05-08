«Ненавижу играть против него». Зверев назвал самого сложного соперника в своей жизни

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев высказался об аргентинце Франсиско Серундоле, который обыграл его в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Он назвал 18-го номера рейтинга одним из самых сложных соперников в своей карьере.

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«Честно говоря, я ненавижу играть против него (улыбается). Помимо сильнейших Янника и Карлоса, он, вероятно, самый трудный соперник для меня. Ещё не понял, как играть против него. Ещё не знаю, как его победить, что отражается в результатах. Но в целом, думаю, что тогда мой уровень был хорошим и я провёл неплохие три игры против него. мой уровень тенниса был правильным. Думаю, я сыграл там три хорошие игры. А потом выиграл в Мюнхене на прошлой неделе. Кажется, у меня сейчас хороший теннис», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Звереву не удаётся победить Серундоло. До Мадрида он дважды уступил аргентинцу: в четвёртом круге Мадрида-2024 и в 1/4 финала соревнований в Буэнос-Айресе.