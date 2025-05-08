В Госдуме заявили, что Запад запугал Касаткину

Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила решение теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство на австралийское тем, что Запад запугал спортсменку мифами о России, передает «ВсеПроСпорт».

«Она уехала в десять лет из России не из-за своих взглядов, а по причине логистики. А потом западное воспитание сыграло свою роль. Её запугали кучей мифов о России, и вот, пожалуйста, получите результат», — сказала Журова.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.